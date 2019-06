Melero acusa l'Estat de fer un «dispositiu aberrant» amb un «propòsit polític»

L'advocat de l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, ha carregat contra el govern espanyol per haver fet un "dispositiu aberrant" per complir amb el "propòsit polític" que es veiés que l'1-O "no era un referèndum homologable", i no per complir amb els manaments judicials. "Qui ve a defensar la policia sóc jo", ha dit, tot assegurat que la Guàrdia Civil i la Policia va ser portats a una "situació endimoniada" que va afectar "greument" la seva "imatge pública". En el seu informe final al Tribunal Suprem, Melero ha "cedit amb gust" que Forn va cometre "desobediència" per no atendre el Tribunal Constitucional (TC), tot i defensar que va posar mitjans als Mossos per complir amb els manaments judicials. Sobre l'acusació de rebel·lió, Melero ha dit que la fiscalia l'ha hagut "d'innovar i donar-li la volta com un mitjó", perquè aquest delicte no es pot imputar als acusats tal com està redactat al codi penal.