Maragall confirma que presentarà candidatura a la investidura

L'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, va confirmar que presentarà la seva candidatura a la investidura perquè l'alcaldia «no està sobre la taula», així com va proposar una reunió amb la candidata de BComú, Ada Colau, i el del PSC, Jaume Collboni, per «constatar» les «distàncies» i les «proximitats» amb el PSC. En una roda de premsa després de la reunió de l'Executiva Nacional, el candidat d'ERC va assegurar que, malgrat l'aixecament del veto al PSC, l'única formació amb la qual està disposat a negociar per a un govern és amb BComú perquè la distància amb els socialistes és «infinita».

El candidat republicà va rebutjar així la possibilitat de fer un tripartit d'esquerres, tal com proposa Colau, i va destacar que l'objectiu de la reunió amb Colau i Collboni és «democràtic» perquè està «convençut» que la proposta d'un tripartit «no té sentit».

Per part seva, el cap de llista del PSC per Barcelona va avisar a Colau que si no ofereix una pacte per governar «s'entrarà en una dimensió desconeguda de final imprevisible» i que els socialistes no votaran la seva investidura si no hi ha un acord. Collboni va insistir que «no regalaré vots i no donaré un xec en blanc» a Colau i li va repetir que és «inviable» un tripartit amb ERC. Segons Collboni, Colau ha de donar garanties que hi haurà un «bon govern» i que no estarà subordinat a l'independentisme ni al context polític.

La diputada de Cs Sonia Sierra va insistir que el partit taronja vol investir Collboni com un «mal menor», però no va aclarir si hi haurà una votació unànime amb la plataforma de Manuel Valls.