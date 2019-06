El Govern aprova elaborar un pla de lluita contra la corrupció

El Govern va aprovar elaborar una estratègia de lluita contra la corrupció en un termini de sis mesos. El pla, que se sumarà a altres declaracions d'intencions en el mateix sentit fetes en el passat sense que es traduïssin en res concret, constarà de 25 actuacions i projectes que tindran un «impacte mesurable» i s'implantaran a l'administració de la Generalitat i a les entitats del sector públic en un termini de dos anys. Segons va assegurar el Govern, el document estratègic se centrarà principalment en àmbits com contractació pública, fiscalitat, subvencions, funció i direcció públiques, incompatibilitats, conflicte d'interès i grups d'interès, protecció d'alertadors i anonimització de bústies ètiques i marc d'integritat. Està previst que s'estableixi un tipus d'avaluació per fer seguiment de la implantació d'aquestes mesures.

La Secretaria de Transparència i Govern Obert del departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència elaborarà aquesta estratègia, conjuntament amb la Secretaria General de la Presidència; la Secretaria General del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; i la Secretaria d'Administració i Funció Pública del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

Per dissenyar l'estratègia es compta amb un termini màxim de 6 mesos i haurà de ser aprovada posteriorment per un nou acord del Govern. En la fase de disseny, i per fer un seguiment acurat de la implementació de l'estratègia, es tindran en compte les indicacions i propostes que estableixi l'Oficina Antifrau de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i el Síndic de Greuges. Així mateix, la participació de la societat civil organitzada i l'opinió d'experts en matèria d'anticorrupció es tindran igualment en compte per definir les actuacions i la seva implementació.

El Govern va recordar que l'elaboració d'aquesta estratègia de lluita contra la corrupció s'emmarca en el conjunt de mesures del Pla de Govern per impulsar la integritat pública i lluitar contra la corrupció. Entre aquestes mesures, destaca l'aprovació del pla de prevenció contra el frau i la corrupció 2019-2021 i el desplegament de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, on la lluita contra la corrupció apareix de manera destacada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).