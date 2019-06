Una dona mata el seu fill de 3 anys en atropellar-lo per accident a Montblanc

Un nen de tres any va morir diumenge a la tarda en ser atropellat pel cotxe amb el qual maniobrava en un pàrquing de la localitat tarragonina de Montblanc la seva mare, que no es va adonar de la presència del nen. Fins lloc dels fets es van traslladar dues ambulàncies i un helicòpter, els efectius dels quals no van poder fer res per salvar el menor.

L'accident va tenir lloc a l'aparcament de Sant Miquel, ubicat al centre de la ciutat, quan la mare maniobrava amb el cotxe, un tot terreny que s'havia espatllat i que la dona intentava pujar a una grua. Va ser la pròpia família la que va traslladar el menor al centre d'atenció primària de la localitat, on va morir.

La família, resident a Ainsa (Osca), havia passat una setmana de vacances a la localitat tarragonina de Salou i tornava a casa. Al seu pas per Montblanc va decidir fer una aturada i visitar la vila medieval, on se'ls va espatllar el vehicle. Arran d'aquest succés, l'Ajuntament de Montblanc va col·locar la bandera a mig pal i va decretar tres dies de dol, al mateix temps que va transmetre el seu condol a la família del nen.

La magistrada Rosa Trinidad López, titular del Jutjat d'Instrucció número 3 de Valls, va rebre els pares per informar-los que serà l'encarregada de la investigació del cas, de la personació de la família en la causa i que serà qui autoritzi el trasllat del cos una vegada es practiqui l'autòpsia. Els pares no han estat citats a declarar, simplement han estat rebuts per la jutge.