Van den Eynde sobre les tesis de les acusacions: «Biaix i exageració, això els treu credibilitat»

El lletrat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu van den Eynde, ha criticat durament les acusacions durant l'informe final i ha dit que s'han servit durant tota causa i durant el judici oral del "biaix, l'estridència i l'exageració" per allunyar-se dels fets. "Això els treu credibilitat", ha manifestat. També ha carregat per com s'ha fet tota la investigació i ha insistit que va néixer com una "causa general" el 2015. I n'ha apuntat l'instructor de la majoria d'atestats de la Guàrdia Civil, el tinent coronel Daniel Baena, que ha dit que tothom sap que és 'Tácito' a Twittter i que no és "imparcial". Sobre les proves de les acusacions, ha dit que es tracta de "comodins" que ja van fer servir el 9-N i que "faran servir per al futur". N'ha posat d'exemple el document 'Enfocats', que ha dit que és "fum i un pamflet" del que es serveixen les acusacions però que "ni està signat ni ningú en parla ni en sap res".

L'advocat de Junqueras i Romeva ha estat el primer en exposar els informes finals de les defenses. Andreu van den Eynde ha criticat el paper de les acusacions i ha dit que s'han centrat en fer "estridències, exageracions i alguna mentida". "Sobretot el soroll de l'exageració i l'estridència que ens han apartat de la melodia dels fets que és on el tribunal pot anar a rebuscar el que ha passat", ha determinat.

També ha reflexionat sobre la "dificultat" que suposa la causa per al tribunal perquè ha de "crear dret" perquè "generarà codi penal aplicable a la dissidència política". Segons Van den Eynde, el tribunal haurà de dir quina resposta penal s'ha de donar a una proposició que neix d'un Parlament "feta per diputats inviolables", quina resposta penal té "fer un tuit que genera insurrecció popular" o una entrevista a un mitjà de comunicació; tot plegat proves que ha fet servir l'acusació per sustentar la petició de penes.

El lletrat de Junqueras i Romeva també ha remarcat que l'acusació "no està tan clara" perquè fiscalia i advocacia de l'Estat no es posen d'acord sobre el paper de la violència, i per això la primera acusa per rebel·lió i l'altra (que depèn directament del govern espanyol) per sedició.

A la fiscalia li ha retret que hagi fet poques referències a la prova durant el judici i que el seu informe va ser "molt vistós" exposat per tots quatre fiscals però "va generar confusió i es va repetir". De l'advocacia de l'Estat ha apuntat que "fa bandera de la resposta penal contra la gent" pel fet de manifestar-se i "es decanta per la repressió final". I sobre Vox ha dedicat pocs segons, considerant que el tribunal no farà cas d'una acusació que "justifica un marc ultra".



"Causa general"



Van den Eynde ha denunciat una "causa general" que va començar l'any 2015 amb una circular de la fiscalia, que va fer una investigació "prospectiva" que tenia com a objectiu investigar "un moviment polític independentista". Segons l'advocat, era una investigació que tenia un abast "generalitat", perquè anaven a investigar "la Generalitat de Catalunya".

L'advocat de Junqueras i Romeva ha assegurat que el ministeri públic va investigar "fora de qualsevol sistema de garanties" i en una "acció coordinada" amb la Guàrdia Civil. "L'atestat de Baena del 2016 comença amb la mateixa frase exacta que l'escrit d'acusació del fiscal d'aquesta causa", ha dit, "no és una coincidència, és el tallar i enganxar d'una acció coordinada entre els dos". Van den Eynde, a més, ha afegit que aquesta investigació s'ha volgut "ocultar" durant el judici.

Posteriorment, ha relatat, la causa va anar a parar al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, des d'on "s'han generat el 90% de les proves que s'han vist en aquest judici". Van den Eynde ha utilitzat declaracions de guàrdies civils com a testimonis per denunciar que es va fer una "causa il·legal", com ara que hi havia caps de la Benemèrita: "No havia vist mai que vingui un policia i digui que no recorda a qui s'intervé el telèfon i per què". Per això, creu que s'ha aplicat el "dret penal de l'enemic".



"Baena és Tácito"



Sobre el tinent coronel de la Guàrdia Civil responsable dels atestats de la causa, Daniel Baena, l'advocat ha assegurat que és el propietari del compte de Twitter amb el nom de "Tácito", tot i que el responsable de la Benemèrita ho va negar quan va declarar com a testimoni. "Ho és més enllà de les proves, està significat políticament, s'enviava tuits amb periodistes de tribunals i tothom ho sap", ha assegurat. L'advocat ha dit que no vol "carregar" contra ell, sinó "contextualitzar la seva veritat" i ha afirmat que el que fa és "seguir l'estela de la fiscalia que va fer la querella on deia 'més dura serà la caiguda'", fet pel qual creu que algú s'hauria de "disculpar".



"Soroll" i ús del "vocabulari"



Van den Eynde també ha carregat contra les acusacions per fer "soroll" i "exageració", fet que es manifesta en el "vocabulari" que utilitzen. "Tenim dos cotxes i és l'apocalipsi, no els agrada la realitat, els agrada la por", ha dit, "quan un mosso truca per telèfon no truca per telèfon, usa la clau 51". L'advocat creu que aquest "biaix i exageració" els resta "credibilitat".



"Enfocats és fum"



L'advocat de Junqueras i Romeva també ha volgut desacreditar algunes de les proves de les acusacions, com ara el document Enfocats, que ha qualificat de "pamflet" i "fum". "Em posaria a riure si el fet no fos tan greu, és un compendi de llocs comuns, fantasies i màrqueting que ningú sap qui ha escrit, que no està en boca de ningú i que es decomissa en un escorcoll que no està signat pel seu autor", ha dit. Per Van den Eynde, "la força d'enfocats és haver dit el seu nom mil vegades, perquè és fum".



Crítiques a la instrucció i la prova del judici



El lletrat també s'ha queixat de com s'ha produït la instrucció i ha dit que la igualtat d'armes entre les parts "ha desaparegut". Com a exemple, ha dit que hi ha acusats en d'altres causes que aquí no han pogut interrogar com a testimonis aquí i que, a més, no tenen accés a la prova que es produeix en d'altres tribunals. També ha criticat que s'hagin fet "registres generals" i bolcat de tot el correu electrònic del Govern. "La contradicció no opera només sobre el judici oral sinó a totes les fases del procés", ha afirmat.

Van den Eydne també ha criticat que les acusacions s'agafin a un tuit i no facin un estudi de l'impacte que va tenir. "El van veure 2.000 persones o només 28?", s'ha preguntat. "A la fiscalia només li interessa la prova de càrrec obtinguda sense cap protocol d'obtenció", ha afegit. I ha assegurat que l'acusació es serveix de "comodins" que li serveixen tant pel 9-N com els judicis que han de venir al TSJC i a instrucció 13: el full de ruta, el llibre blanc o l'Enfocats.