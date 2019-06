AVUI, TORN DE LES DEFENSES

vui, en el macrojudici, serà el torn dels advocats. Una hora per a cada acusat. Òbviament, demanaran l'absolució, perquè ni s'ha provat la rebel·lió com volia Fiscalia, ni la sedició com volia l'Advocacia de l'Estat ni molt menys l'organització criminal que volia Vox. Potser s'admetrà la desobediència...(civil!). Per a la rebel·lió, no s'ha provat ni l'alçament, ni la violència ni la publicitat d'acord amb l'art. 472 del CP. L'octubre del 2017 ni es pretenia tocar la Constitució ni els reis, ni dissoldre les Corts, ni... Es volgué independitzar una part del territori nacional? Simple temptativa virtual. La declaració d'independència de Catalunya no es va publicar enlloc, ni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. I no hi pot haver proclamació sense publicació. La sedició exigeix alçament, publicitat i tumult. L'Advocacia de l'Estat creu que s'impedí a un funcionari públic «l'exercici de les seves funcions» (art 544 del CP) el 20-IX a la Conselleria d'Economia, però tampoc no és cert: la lletrada de Justícia va fer els escorcolls que va voler i ningú no assaltà el local. (Que ella tingués por d'anar-se'n pel mig de la concentració de protesta legítima fou una altra cosa.) I, no fem broma; els càstigs per a sediciosos són terribles: 1. Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición [...]serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. 2. Fuera de estos casos, se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años (art.545).

Davant d'aquest panorama, el tribunal té tot un ventall de possibilitats: des d'un simple desordre públic amb danys a vehicles fins als articles 547 (quan no s'ha entorpit de manera greu l'exercici de l'autoritat pública, i aleshores la pena es rebaixa un o dos graus), 548 (una simple proposició per a la sedició, i la pena encara es rebaixa més), 550 (simple resistència, en referència a funcionaris, sobretot docents o sanitaris), 553... De totes maneres, juristes competents troben una barrabassada aplicar-los cap dels delictes anteriors i opten per l'absolució. A qui mancarà el coratge?