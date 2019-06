Maragall: «No podem ser banc de proves del bloc de poder espanyol»

L'alcaldable d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, va afirmar que l'Ajuntament «no pot ser el banc de proves del nou bloc de poder espanyol PSOE-Cs-PP beneït pels comuns en l'intent de cordó sanitari contra ERC». En diverses piulades a les xarxes socials, va manifestar que «la via Barcelona avui és només possible amb el lideratge clar d'ERC» i va insistir apostant per un govern «obert i liderat amb determinació des d'ERC, lluny de les polítiques frontistes de Valls-Cs-PSC».

Maragall va afegir que Barcelona «batega» i «exigeix tot l'esforç del progrés» per combatre les desigualtats, abordar els reptes socials i treballar per defensar els drets i llibertats. L'alcaldable d'ERC va defensar que la proposta dels republicans és clara i se sustenta en «progressisme i defensa dels drets i llibertats», sent una «esquerra valenta de valors republicans».

Maragall va retreure a la candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, que no hagi respost a la proposta de parlar sobre un govern bilateral que li va reiterar el passat divendres i va considerar «evident» que la fins ara alcaldessa negocia amb el PSC. En declaracions a RAC1, Maragall va confiar que «s'acabin imposant la raó, la legitimitat i la coherència progressista i republicana», però va reconèixer que tot el que saben fins ara és a través dels mitjans. El candidat republicà va dir que té «claríssim» que ell ha de ser el proper alcalde de la ciutat i està disposat a donar un «rol important» a Colau. Va insistir que si Colau accepta el vot de Manuel Valls per a la investidura, aquesta en «dependrà» durant tota la legislatura.

El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona va dir que no ha tingut temps de construir la confiança necessària amb la candidata de BComú perquè un acord de govern «tingui sentit i no sigui una suma de dues coses, sinó una síntesi útil». Preguntat per la seva confiança en Colau, Maragall va afirmar que no ha tingut temps de construir-la perquè mai s'han conegut gaire personalment, encara que va destacar que la confiança ha d'existir entre els dos partits.

Per part seva, la portaveu del Govern, Mertixell Budó, va afirmar que la possibilitat que Ada Colau sigui alcaldessa de Barcelona amb els vots del PSC i Manuel Valls forma part d'una «operació d'Estat» per evitar que la capital estigui governada per independentistes i va reclamar una «resposta de país». Budó no va descartar que aquesta mateixa fórmula es faci servir a d'altres ciutats catalanes, com ja ha passat a Sabadell amb un pacte PSC-Podem. Budó també veu necessària una «resposta de país que no ha de ser per força una convocatòria d'eleccions» en cas de sentència condemnatòria en el judici de l'1-O.

Paral·lelament, el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, va afirmar que estan disposats a acceptar els vots de BCN Canvi-Cs, liderada per Manuel Valls, per formar govern al costat de BComú: «Colau ha de decidir què fa». En tot cas, va alertar que no donaran «un xec en blanc» a Colau i que volen arribar a un acord pels seus vots en la investidura. Va afegir que volen compartir govern amb els comuns i que si les negociacions arriben a bon port hauran de posar-se d'acord «en els objectius d'aquest govern de tàndem».