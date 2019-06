Un jutge sentencia que els Mossos van discriminar una caporal embarassada

Un jutjat contenciós administratiu de Barcelona ha dictaminat que la Direcció General de la Policia va discriminar una mossa d'esquadra embarassada vulnerant el seu dret a la igualtat. La caporal, que treballava a la comissaria de Cambrils, va ser apartada de l'escamot que comandava i li van canviar l'horari mentre estava embarassada, i el jutjat ordena retornar-li les condicions prèvies, tot i que es demani reducció de jornada.

El sindicat USPAC, que va donar suport a la mossa, ha criticat els comandaments de la zona i la Conselleria d'Interior per «discriminar» les agents femenines quan es queden embarassades o demanen reducció de jornada per cuidar fills. En la seva demanda judicial, la caporal demanava que es declarés provat que la Direcció General de la Policia havia vulnerat el seu dret fonamental a la igualtat durant l'embaràs i en reincorporar-se al cos i demanar una reducció de jornada per cura del fill.

També reclamava que l'administració reconegués el seu dret a romandre en el mateix lloc de treball en les mateixes condicions de quadrant horari (q5), funcions i grup de treball o escamot. Així mateix, volia que li retornessin les hores acumulades i perdudes després del canvi i una indemnització de 6.000 euros per danys morals.

La Generalitat es va oposar a la demanda en considerar que la decisió no es podia recórrer, mentre que la Fiscalia va donar suport a la demandant.