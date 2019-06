ERC aconseguirà l'alcaldia de Lleida amb el suport dels comuns

El candidat d'ERC a l'alcaldia de Lleida, Miquel Pueyo, tindrà el suport del Comú de Lleida a la seva investidura, amb la qual cosa aplana el terreny per convertir-se en el proper alcalde de la ciutat, en comptar també amb la predisposició de JxLleida. L'assemblea dels comuns a la ciutat va aprovar donar suport a la investidura de Pueyo com a alcalde el pròxim 15 de juny, en apreciar coincidències programàtiques amb ERC.

«Hem revisat el programa d'ERC i hem constatat una àmplia coincidència i una voluntat i predisposició per incorporar totes aquelles propostes que des del Comú de Lleida considerem prioritàries», va assegurar aquesta formació en un comunicat.

L'aval dels comuns a Lleida al candidat d'ERC obre la porta a arrabassar la Paeria al PSC després de 40 anys de govern socialista. En les últimes eleccions municipals, ERC i PSC van empatar a set regidors, encara que els republicans van vèncer en vots; JxLleida, la marca local de JxCat, va aconseguir sis representants; Cs, un total de 3; els comuns, 2, i el PP, altres dos. ERC, JxLleida i els comuns sumen 15 vots sobre un total de 27, per la qual cosa Pueyo tindria majoria per ser alcalde.

Tot i que fa uns dies Pueyo va oferir un acord tant als comuns com a JxLleida, encara no està clar si hi haurà un govern tripartit, atès que ERC i JxCat estarien disposats a això, però els comuns no tenen clar encara si acceptarien compartir govern amb JxLleida, i condicionen aquesta possibilitat a prioritzar les polítiques socials.