Cs posa en dubte la negativa de Sánchez a reunir-se amb Torra

La portaveu de Cs al Parlament, Lorena Roldán, va posar en dubte la negativa del cap de l'Executiu central, Pedro Sánchez, a reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i va denunciar que el líder del PSOE «pretén governar de la mà de populistes i separatistes». Roldán es va referir al fet que Sánchez hagi rebutjat mantenir una reunió amb Torra -com va demanar el president de la Generalitat per carta, per abordar la «repressió» que denuncia l'independentisme- al·legant que cal respectar la separació de poders i les sentències judicials.

La dirigent de la formació taronja va posar en qüestió que el cap de l'Executiu no es reuneixi amb Torra i va emmarcar la negativa de l'Executiu central en l'actual context de negociacions de cara al debat d'investidura de Sánchez. «El que digui Sánchez ho poso en quarantena, cal llegir sempre la lletra petita», perquè el president del Govern en funcions «ha demostrat que no és una persona en qui es pugui confiar», va afirmar Roldán, que va fer referència en aquest sentit al «vergonyós» document de Pedralbes, del mes de desembre de l'any 2018, amb el qual el cap de l'Executiu «va comprar tots els mantres del separatisme».

La portaveu de Ciutadans al Parlament va advertir que la seva formació estarà «vigilant» davant de qualsevol possible «irregularitat» en el tracte als líders independentistes presos al seu retorn a centres penitenciaris catalans després del judici del procés al Tribunal Suprem.