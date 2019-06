Putin, sobre el procés: «No volem que s'ensorri cap Estat europeu»

El president de Rússia, Vladímir Putin, va assegurar ahir que Moscou «no vol que s'ensorri cap Estat europeu», en resposta a una pregunta sobre l'intent independentista a Catalunya.

«Tenim una actitud de summe respecte per Espanya, el poble espanyol, la història espanyola. Tenim unes bones relacions, amb arrels històriques. No estem gens interessats que els països europeus es desmembrin uns darrere d'altres», va dir Putin als responsables de les principals agències de notícies mundials, entre ells el president de l'Agència Efe, Fernando Garea.

El mandatari va assegurar en l'entrevista que «en general és un mite que Rússia vulgui que Europa sigui feble».



Principal soci econòmic

«Per a què ho necessitaríem? El 40% de les nostres reserves d'or i divises estan denominades en euros. La Unió Europea (UE) és el nostre principal soci econòmic. Per a què voldríem que allà tot estigués convuls? No té sentit», va insistir.

«Però es busca l'empremta de Rússia. Això també es refereix a Espanya. Espanya ella mateixa ha de decidir com conviure amb els territoris problemàtics, amb Catalunya, i al nord, amb el País Basc, etcètera», va recalcar en l'entrevista.

Putin va assegurar que Espanya «ha de decidir com existir» i resoldre «els seus problemes regionals amb Catalunya i al nord» de l'estat. Segons l'agència de notícies russa TASS, Putin espera que Espanya resolgui el problema amb l'independentisme català «amb diàleg» i basant-se «en decisions legítimes».

«Torno a reiterar: una solució positiva pot trobar-se només mitjançant la via del diàleg i el debat», va emfatitzar el president de Rússia. Putin també ha dit desconèixer que l'ambaixador espanyol a Rússia, Fernando Valderrama, hagués estat citat a Moscou en protesta per unes declaracions del ministre d'Afers Estrangers en funcions, Josep Borrell.

Les declaracions de Josep Borrell es van produir el passat 23 de maig en una entrevista amb "El Periódico", en la que va afirmar: "Tenim un nou món que no hauríem pogut imaginar fa cinc anys. Trump no era president, no hi havia Brexit (...) Han canviat moltes coses. El nostre vell enemic, Rússia, torna a dir aquí estic jo, i torna a ser una amenaça, i la Xina apareix com un rival".

"Perquè va ser citat l'ambaixador? No ho sé. El van citar al Ministeri d'Exteriors a l'ambaixador d'Espanya", ha assenyalat.

"Ja no és ministre d'Afers Estrangers (Borrell) sinó un destacat polític del nostre temps. En qualsevol cas, es veu que, vol semblar-ho", ha dit el mandatari rus.

Segons Putin, "s'hauria de recordar el període quan la Unió Soviètica va ajudar els republicans durant la Guerra Civil".

"Hi ha moltes coses que recordar. Vull tornar a subratllar, i no només la Unió Soviètica, molts països van participar en els intents de frenar el nazisme, el feixisme, voluntaris van combatre en les files republicanes. Nosaltres, la Unió Soviètica, vam acollir, com sabeu, milers de nens espanyols. Molts es van quedar a viure al nostre país ", ha afegit.

"És el desvari de torn", ha insistit. "Parlar d'amenaça per part de Rússia a Espanya, que es troba a l'altre extrem del continent europeu", ha sostingut Putin.

"Que s'ocupi de les seves tasques el vostre ministre d'Afers Estrangers, que pensi en com desenvolupar les relacions en benefici dels nostres països i pobles. Tenim moltes posicions coincidents amb Espanya", ha ressaltat.

El president ha recalcat: "A Rússia s'estima a Espanya, i li desitgem prosperitat i tot el millor". Ha explicat que té "molt bones relacions amb el rei emèrit, Joan Carles I, i amb l'actual", Felip VI. "No sé d'on surten aquestes coses. Torno a dir-ho: el ministre es veu que ja no se sent ministre, sinó un polític, i vol amb aquestes declaracions reafirmar-se en aquesta condició. No passa res. Segurament treballa com a ministre fa poc temps. Passaran els anys i farà declaracions més sospesades", ha considerat Putin.