Malestar al PDeCAT per la creació d'una nova comissió de JxCat per validar pactes

JxCat ha creat una comissió que, en cas que calgui, debatrà, assessorarà i validarà pactes municipals al territori, un organisme de nova creació que ha generat malestar en alguns quadres del PDeCAT.

El Partit Demòcrata ha remès recentment una comunicació interna, avançada per la Cadena Ser, en la qual s'informa de l'existència d'una nova comissió que «valida el procés de negociació» de JxCat en les diferents institucions, «entre elles les principals institucions supramunicipals del país i ciutats rellevants». Segons el comunicat, aquest grup està integrat pel president del PDeCAT, David Bonvehí; la vicepresidenta, Miriam Nogueras; el secretari d'organització, Ferran Bel; el portaveu de JxCat al Parlament, Albert Batet; la regidora electa a Barcelona Elsa Artadi i els consellers Damià Calvet, Miquel Buch i Meritxell Budó.

També formen part alguns alcaldes i candidats a la reelecció com Marc Castells (Igualada), Carmela Fortuny (Sant Cugat), Carles Pellicer (Reus), Marta Madrenas (Girona), Lluís Guinó (Besalú) o Marc Solsona (Mollerussa). Fonts del partit consultades per Efe van indicar, en qualsevol cas, que aquesta comissió només actuarà quan la política de pactes no s'hagi pogut acordar en les instàncies habituals: primer, el cap de llista de la localitat i, en segon lloc, en cas de dubtes, la presidència comarcal o de la federació.

Malgrat aquesta previsible poca influència municipal, la creació de la comissió, amb persones del sector més allunyat del PDeCAT i més pròxim al projecte JxCat de Carles Puigdemont, ha generat malestar en quadres del partit hereu de CDC.

Tot això a les portes d'un estiu en el qual tindrà lloc un debat sobre l'ordenació de l'espai postconvergent, amb la voluntat d'una part del mateix de crear estructures de decisió a JxCat, per diluir encara més el PDeCAT. Paral·lelament, segons va informar El Periódico les bases del Partit Demòcrata preparen un «cop de timó» després de la constitució dels ajuntmaents per denunciar la deriva del partit i forçar un congrés.



Maragall: «Valls ho condiciona tot»

L'alcaldable d'ERC per Barcelona, Ernest Maragall, va reconèixer ahir que l'oferiment de Manuel Valls per investir sense condicions Ada Colau com a alcaldessa «ho condiciona tot», ja que, si no fos així, «estaríem treballant més a fons - va dir - un acord de govern amb BComú». Va assenyalar que si Colau, com diu, no vol participar en cap pacte amb Valls, no ha de presentar candidatura, ja que, segons la seva opinió, «si ho fa, està dient que compta amb ell, per activa o per passiva».

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va assegurar ahir que creu que Colau, «està treballant» per tornar a ser alcaldessa de Barcelona.