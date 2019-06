Vox reclama penes «dissuasives» per evitar un altre «cop d'estat»

L'acusació popular en el judici del procés exercida per Vox va demanar que es castigui els líders independentistes amb penes d'acord amb la gravetat dels seus delictes i que siguin «dissuasives, perquè mai més ningú s'atreveixi a atemptar contra l'ordenament constitucional». En la presentació del seu informe de conclusions davant el Tribunal Suprem, els advocats de Vox van acusar els dirigents independentistes asseguts a la banqueta de pretendre ultimar «el més sofisticat i innovador procés colpista contra un estat de dret» i els va emmarcar en una organització criminal per a la rebel·lió.

«No podrà haver-hi justícia si no es dicta una sentència amb unes penes que estiguin d'acord amb la gravetat dels delictes que estan sent jutjats, els més grans delictes que poden cometre's en un ordenament constitucional, el delicte de rebel·lió», va advertir l'advocat i diputat de Vox Javier Ortega Smith. El seu company Pedro Fernández, també diputat, va rebutjar que es pugui equiparar el que va passar a Catalunya amb qualsevol situació de violència registrada en el passat i va criticar amb duresa els «acusats colpistes» per dividir la societat entre catalans de primera i de segona sense respectar les regles del joc de la democràcia que com a càrrecs públics estaven obligats a respectar. Els advocats de Vox van elogiar «l'heroica» tasca realitzada per guàrdies civils i policies en defensa de la legalitat, el paper del Rei en defensa de la unitat d'Espanya i la feina i la «valentia» de jutges i fiscals ja morts al començament de la investigació judicial del procés, entre ells el que fou fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza.

Ortega Smith va justificar la seva acusació d'organització criminal i va considerar que els acusats compleixen tots els requisits: una agrupació de persones, de manera temporal o indefinida, concertada o coordinada, amb un repartiment de funcions i una jerarquia i amb la finalitat de cometre delictes greus, com era «trencar la Constitució, l'Estatut i, en definitiva, la unitat de la nació».