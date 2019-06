Torra reclama «coratge» a Sánchez per parlar sobre l'autodeterminació

Quim Torra fa balanç del primer any com a president de la Generalitat.

Quim Torra fa balanç del primer any com a president de la Generalitat. foto: europa press

El president de la Generalitat, Quim Torra, va apel·lar el cap del Govern, Pedro Sánchez, a tenir el «coratge» de reprendre el diàleg sobre «l'autodeterminació» de Catalunya, a recuperar la figura del relator i va descartar un avançament electoral amb la sentència del procés, si bé creu que marcarà un «punt d'inflexió».

Torra va comparèixer ahir en roda de premsa, després de la reunió del Consell Executiu, per informar del seu primer any de gestió al capdavant del Govern. Un any marcat, segons el president català, per la «judicialització de la política» i la «repressió», com diu que va constatar en l'informe final de la Fiscalia en el «judici farsa» del procés al Tribunal Suprem, que va qualificar «d'extremadament greu» per les acusacions de violència. Torra va rebutjar la tesi del fiscal d'un «cop d'Estat», argumentant que l'1-O va estar avalat a través de votacions al Parlament, i li va recordar l'informe del grup de treball de detencions arbitràries de l'ONU, que demanava la posada en llibertat dels polítics presos.

Torra va remarcar que qualsevol sentència condemnatòria també ho seria per a ell i per als que van votar els polítics jutjats. Davant d'aquesta possibilitat, el president català va iniciar ahir, amb ANC i Òmnium Cultural, la ronda de contactes amb entitats i partits sobiranistes per determinar una «resposta unitària estratègica» a una possible sentència condemnatòria als líders del procés.



«És un tema de país»

En qualsevol cas, el president de la Generalitat va assegurar que no té previst anticipar eleccions autonòmiques una vegada es faci pública la sentència del TS, encara que va avisar que aquest moment suposarà un punt «d'inflexió». «No és un tema del president, és un tema de país. Necessitem una resposta de país a un judici de país», va recalcar Torra.

També va reivindicar una «resposta de país» davant els qui plantegen una «operació d'Estat» per impedir un alcalde independentista a Barcelona, en al·lusió a la proposta de PSC o Manuel Valls -a qui dona suport a Cs- per investir Ada Colau (BComú) i evitar així un govern d'Ernest Maragall (ERC), guanyador dels comicis.

«Davant d'una operació d'Estat com la que estem veient per evitar alcaldes independentistes, especialment a Barcelona, hem de donar una resposta de país: alcaldes independentistes i governs independentistes», va exposar.

Torra es va limitar a insistir que la millor opció és articular governs independentistes «a tot arreu», suggerint així un acord entre les dues formacions sobiranistes. El president català va fer un balanç «positiu» del seu primer any de govern, amb una gestió «rigorosa» per «reactivar» Catalunya després del 155 i practicant el diàleg, va assegurar. Torra va remarcar que, en la passada legislatura, va ser el Govern de Pedro Sánchez el que es «va aixecar de la taula de negociació» per la discrepància en la figura d'un relator.



Reunió amb ANC i Òmnium

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, va defensar que, si el Tribunal Suprem condemna els líders del procés, «la millor resposta» serà «fer la independència», per a la qual cosa l'entitat demana refer la «unitat estratègica» sense renunciar a la via unilateral.

La presidenta del grup parlamentari de CatECP, Jèssica Albiach, va assegurar ahir que Torra, és el «millor representant del fracàs de la política de blocs»,i va demanar apostar per una proposta política «democràcia» «àmplia» i «progressista» deixant de banda «l'independentisme unilateral» i els «constitucionalistes ultres».

El diputat de Cs al Parlament Nacho Martín Blanco va criticar que ha estat «un any de desgovern, un any de paràlisi, un any perdut, en definitiva».