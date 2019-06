Nuet renuncia a la coordinació i la militància d'EUiA i convoca un consell nacional per renovar la direcció

El coordinador general d'EUiA, Joan Josep Nuet, ha anunciat aquest dilluns que deixa el seu càrrec i la militància a la formació i que ha firmat la convocatòria d'un consell nacional per al proper divendres 14 de juny. En una carta als afiliats, ha explicat que ja tenia intenció de deixar el lideratge del partit des de feia temps però que no ho ha fet fins ara "per raons de seguretat jurídica", en haver signat diverses coalicions electorals, i també per "assegurar el correcte funcionament orgànic d'EUiA". El fet que Nuet deixés el grup dels comuns al Parlament i se sumés a la candidatura d'ERC al Congrés va propiciar que membres d'EUiA demanessin celebrar un consell extraordinari per cessar-lo.

Nuet ha recordat que fa set anys que va assumir la coordinació general d'EUiA i diu que "ha arribat l'hora de deixar-la". Segons indica, la renúncia es farà efectiva "tan bon punt s'esculli una nova direcció". L'ara diputat d'ERC està convençut que hi ha "una clara majoria" a la formació que "acompanya les decisions adoptades en els darrers mesos", però avisa l'esquerra que "és hora de repensar-se". "Cap projecte transformador pot avançar si s'edifica sobre lideratges unipersonals que substitueixen el funcionament democràtic per adhesions acrítiques", ha sostingut. Nuet ha detallat que es dedicarà a la seva nova condició de diputat al congrés i que, per això, deixa la militància d'EUiA.

Nuet ha advertit que la situació catalana seguirà "centrant una part molt important" de la vida política i que desvincular-la o contraposar-la a la transformació social "no només empetiteix l'esquerra sinó que la torna reaccionària". "Només un projecte que fa compatible la sobirania i la fraternitat pot trobar solucions a les amenaces existents de divisió de la classe i del poble", conclou.