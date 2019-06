La Fiscalia demana 5.475 ? de multa per a un regidor per desobediència l'1-O

La Fiscalia ha demanat una multa de 5.475 euros per al regidor d'ERC de Sant Joan de Vilatorrada (Manresa) Jordi Pesarrodona, acusat d'un delicte de desobediència greu en impedir que la Guàrdia Civil entrés a l'escola del municipi que va acollir les urnes del referèndum de l'1-O. En l'escrit d'acusació, el ministeri públic sosté que Pesarrodona, «amb ple coneixement de la inconstitucionalitat del seu acte», va procedir, al costat d'altres persones, a tancar les portes de l'escola del municipi que va acollir les urnes del referèndum d'autodeterminació català, quan va veure que a aquesta acudien diverses dotacions de la Guàrdia Civil amb el propòsit d'impedir la votació.

La imatge de Pesarrodona, que era tercer tinent d'alcalde i regidor de Cultura del consistori, es va fer viral quan va posar amb un nas de pallasso al costat d'un guàrdia civil que custodiava un edifici de la Generalitat durant els escorcolls practicats el 20-S per ordre del jutge que investiga els preparatius del referèndum.

A l'octubre del 2018, la titular del jutjat d'instrucció número 1 de Manresa va donar per tancada la instrucció d'aquest cas i la va remetre a la Fiscalia perquè, si ho considerava oportú, presentés escrit d'acusació contra Pesarrodona, que va declarar davant la jutgessa que no coneixia amb precisió l'ordre del Constitucional que suspenia el referèndum i que, encara que hagués volgut, no hauria pogut evitar la seva celebració al municipi des del seu càrrec de regidor.