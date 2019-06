ERC ofereix a BComú un acord per governar junts amb Maragall d'alcalde

ERC va proposar a Barcelona en Comú formar un govern «a dos» i «proporcional» amb els 10 regidors que han obtingut cada formació a les eleccions municipals, segons ha explicat el portaveu de l'equip negociador republicà, Jordi Coronas, després de la reunió de més d'una hora que van mantenir ahir. Amb aquesta oferta, els republicans renuncien a incloure en el pacte de govern JxCat, com proposaven inicialment, cosa que els comuns descartaven i apostaven, al seu torn, per un acord a tres amb el PSC.

En declaracions als mitjans, després de la reunió de més d'una hora que van mantenir ahir els equips negociadors d'Ernest Maragall (ERC) i Ada Colau (BComú), Jordi Coronas va explicar que BComú «insisteix a arribar a un acord amb el PSC», però els republicans creuen que «no és viable, no només per diferències ideològiques», sinó també perquè ahir el líder socialista, Jaume Collboni, «amb falta de decòrum», va rebutjar la invitació a «una reunió cordial» que li va fer Maragall. I Joaquim Forn (JxCat) va demanar a Colau «aclarir» si donarà suport a Maragall o es proposarà com a alcaldessa.