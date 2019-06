Detenen un home a Barcelona per arrossegar la parella amb el cotxe

Els Mossos d'Esquadra van detenir un home per presumptament arrossegar la seva parella amb el cotxe diversos metres al barri d'Horta-Guinardó de Barcelona, i la dona va haver de ser hospitalitzada. Els fets es van produir al matí d'ahir quan la parella discutia a l'interior del vehicle al carrer de Can Queixans. Ella va sortir del cotxe però va intentar agafar el seu telèfon mòbil des de l'exterior a través d'una finestra, quelcom que l'home presumptament va aprofitar per arrossegar-la en ple carrer, segons diversos testimonis. Els Mossos van ser requerits i en arribar al lloc el conductor ja havia fugit, però van aconseguir contactar amb el sospitós per telèfon i citar-lo en una comissaria, on van procedir a la seva detenció. Es tracta d'un home de 37 anys de nacionalitat boliviana que té diversos antecedents per violència de gènere, segons van poder comprovar els Mossos.