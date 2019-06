El Suprem no permet a Jordi Sànchez anar a la ronda de consultes amb el Rei

El Tribunal Suprem ha rebutjat concedir un permís extraordinari a Jordi Sànchez per sortir de la presó i poder anar al Palau de la Zarzuela a representar JxCat davant del Rei. Els magistrats asseguren que és "perfectament substituïble" per un altre membre de la candidatura i que, per tant, no es veu afectat el seu dret de participació política. A més, apunten que haurien d'haver rebutjat la petició per un "defecte formal" perquè consideren que la competència per a permisos extraordinaris no és del tribunal, sinó que s'hauria d'haver demanat davant Institucions Penitenciàries. Tanmateix, reconeixen que calia resoldre amb celeritat la petició i per això resolen denegar-li el permís. JxCat ja va avançar que, en cas que Sànchez no pogués anar davant del Rei, la formació no enviaria ningú a la ronda de consultes.