Maragall descarta compartir el govern amb Colau a Barcelona

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va assegurar ahir que el partit no contempla «d'entrada» compartir l'alcaldia de Barcelona entre el candidat dels republicans, Ernest Maragall, i la de Barcelona en Comú, Ada Colau. En roda de premsa, Vilalta va recordar que qui ha guanyat les eleccions municipals ha estat ERC i que, per tant, és Maragall qui ha d'estar al capdavant del consistori. Tot i això, va destacar que les negociacions entre els dos partits estan en marxa i que es treballa en el contingut de l'acord i no en el repartiment de càrrecs. La número tres de la candidatura de BComú a Barcelona, Janet Sanz, va demanar a ERC i al PSC deixar de banda les «línies vermelles» i formar un tripartit per governar junts a la capital catalana. De la seva banda, el cap de llista del PSC, Jaume Collboni, insisteix en la necessitat de fer tàndem amb Barcelona en Comú i governar a Barcelona.