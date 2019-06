Emmerson nega el conflicte d'interessos i diu que és "el refugi" d'un govern "desesperat"

L'advocat de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez i Oriol Junqueras, Ben Emmerson, nega el "conflicte d'interessos" després que el govern de Pedro Sánchez hagi posat en dubte les conclusions del Grup de Treball de l'ONU sobre Detenció Arbitrària. L'executiu espanyol ha relacionat a dos dels experts que han treballat el document amb el lletrat. "Aquests atacs són el darrer refugi d'un govern desesperat", ha piulat al seu compte de Twitter. Emmerson també ha negat que, tal com ha dit el Govern espanyol, se li filtrés l'informe per avançat. "Tot s'aclarirà quan l'ONU investigui aquestes queixes", ha dit, tot acusant Espanya d'actuar com un estat "murri".

L'advocat recomana al president espanyol en funcions que faci com el Barça i "ataqui la pilota i no el jugador". A parer seu, "al fer aquestes declaracions desesperades Sánchez s'ha disparat un tret al peu". I l'insta a acceptar el veredicte i acabar amb aquest judici "estalinista".