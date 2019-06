Antifrau recomana als ajuntaments que aprovin models de declaració de béns dels seus regidors

L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha emès aquest dilluns una sèrie de consells dirigits als ajuntaments catalans que s'han de constituir després de les eleccions del passat 26 de maig en què recomana que els consistoris aprovin models de declaració de béns perquè els seus regidors compleixin la llei que obliga a quantificar les propietats i no esquivin aquest requisit amb declaracions inadequades o amb "manca de veracitat". Antifrau també recorda que els càrrecs electes que tinguin règim de dedicació no podran percebre remuneracions per assistència encara que ho aprovi el ple.

Altres recomanacions d'Antifrau passen per evitar mantenir l'estructura i els conceptes retributius dels mandats anteriors si contravenen la normativa, no pagar quantitats fixes o periòdiques en concepte d'indemnització si no està justificat documentalment i que les despeses justificades ho siguin per exercici del càrrec. També vol que es reguli l'ús de les dotacions que reben els grups municipals, així com els criteris pels quals s'assignen.