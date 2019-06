Turull, Rull i Sànchez retreuen a Marchena el seu «rol acusatori»

La defensa dels exconsellers Jordi Turull i Josep Rull i de l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez demana la seva absolució en entendre que la seva actuació va estar emparada per drets fonamentals. També retreu al president de la sala, Manuel Marchena, que hagi assumit un «rol acusatori» en el judici.

Així ho diu l'advocat Jordi Pina en l'escrit de conclusions definitives que ha presentat al TS, en què demana l'absolució per als tres encausats, argumentant que van actuar en el «legítim exercici» de drets fonamentals com els de llibertat ideològica i d'expressió, reunió o associació. L'escrit dedica diverses pàgines a criticar l'actitud de Manuel Marchena, president de la sala del Suprem que jutja els líders independentistes, qui segons la defensa va vulnerar el «principi d'igualtat d'armes» en «assumir un rol acusatori».

Concretament, la defensa retreu a Marchena que permetés preguntar a les acusacions per la filiació política dels processats, mentre va impedir que les defenses els ho plantegessin als testimonis, com en el cas de Montserrat del Toro, secretària del jutjat que va ordenar els registres del 20-S. Aquest testimoni va ser clau per imputar rebel·lió a la cúpula del procés. Aquesta doble vara de mesurar, segons Pina, es va repetir en els interrogatoris dels policies i guàrdies civils que van impedir l'1-O, als quals es va permetre «amb total llibertat» exposar les seves «valoracions personals» sobre l'hostilitat dels votants, mentre els testimonis de les defenses «eren immediatament tallats» quan feien valoracions.