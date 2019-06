SERRELL AMB INCÒGNITA

e seguit tot el judici i, diguin-me mal pensat, però resulta que encara hi ha serrells que em ballen, com si el Tribunal hi hagués volgut passar de puntetes. I, atès que no soc expert en dret, no acabo d'entendre per quin sant els advocats defensors no han furgat prou. Per exemple, el dimarts 26-III, declarà l'esperat tinent coronel Daniel Baena Sánchez, TIP T43166Q, cap de la policia judicial de la GC a Catalunya, instructor de la trentena d'atestats, que en bona part han estat la base de les querelles contra els líders del procés. D'ell són els informes que han nodrit les causes contra el procés al Suprem, a l'Audiència (on era fiscal Zaragoza!), al TSJC i al Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona. Precisament, ja aleshores era sospitós d'haver utilitzat la informació dels dos declarants per incriminar Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i demanar que se'ls continués investigant per sedició, inicialment, i per rebel·lió, després. Exalumne de l'UNED i de la UOC, es diu que ell construí el relat de la violència, la sedició i la rebel·lió de l'octubre del 2017. I, per postres, es donava el cas que Baena tenia un perfil anònim a Twitter («Tácito») on difamava i vexava líders independentistes, periodistes i entitats civils, cosa que negà. ( Marchena va permetre exhibir captures de pantalla del compte, al contrari del criteri que havia mantingut fins ara amb el contrast de proves documentals. Per què? Mostrant-se garantista ho podia presentar com una concessió a la defensa, ja que, si no s'investiga l'IP de l'ordinador d'on sortien els tuits, no hi hauria manera de demostrar en aquest judici que Baena menteix).

Bé, que jo sàpiga, no s'han fet indagacions informàtiques, per resoldre si era o no qui piulava. Tampoc si les seves investigacions a d'altres causes contaminaven aquesta. I això que el matí del dilluns 15-IV fou ocupat per les declaracions del seu segon, César López Hernàndez, comandant de la GC amb TIP N29100C, un home condemnat per tortures per l'AN (maltractaments a Igor Portu i Mattín Sarasola) i absolt per un jurat del TS amb dos dels membres presents a la Sala ( J. R. Berdugo i A. Martínez Arrieta), sentència que Europa posà en quarantena. Era ell a fer-li la feina en les altres causes que podrien haver contaminat aquesta? Vaig escriure aquí mateix que Marchena feia de tallafocs.