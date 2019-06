Una parella denuncia una agressió homòfoba la nit de divendres a Barcelona

El periodista Xavier Martínez va denunciar que la nit de divendres va patir una agressió homòfoba al costat del seu xicot a Barcelona. En una publicació a Twitter, Martínez va explicar que un grup de persones els va agredir mentre estaven asseguts en un banc de la ciutat. Va afegir que pensava que mai li passaria i que a la societat encara li queda molt per avançar, i mentrestant la policia catalana segueix investigant els fets.

L'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) de Catalunya va advertir de l'increment de la violència contra les persones LGTBI. A través d'un comunicat, l'entitat va explicar que aquest 2019 porta registrades 70 incidències, un 30% més que el 2018. L'Observatori, que va assistir a les víctimes de la darrera agressió a Barcelona, va proposar a l'Ajuntament de la ciutat i a la Conselleria de Benestar Social i Família de la Generalitat habilitar un servei d'atenció a víctimes nocturn a través d'un número de WhatsApp.

Segons el president de l'Observatori, Eugeni Rodríguez, la seguretat de les persones LGTBI està «en risc» en l'àmbit de l'oci nocturn a Catalunya. Rodríguez, que va denunciar un «brot» de «violència» a les nits «tant verbal com física» i generada majoritàriament per joves, sovint menors, va instar tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat a «afrontar el tema» per tal de «buscar solucions». Entre les mesures que proposen hi ha habilitar un servei d'atenció nocturn a través d'un número de WhatsApp amb psicòlegs i advocats per poder atendre les víctimes.