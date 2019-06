La Mesa del Congrés envia JxCat al Grup Mixt

La Mesa del Congrés ha donat aquest dijous el vistiplau a la constitució dels vuit grups parlamentaris que funcionaran durant la XIII Legislatura i ha enviat a Junts per Catalunya al Grup Mixt, en constatar que no complia els requisits per crear-ne un en solitari.

És a dir, no complien amb el requisit de tenir 15 diputats i tampoc complia la via alternativa de sumar el 15% dels vots en les quatre circumscripcions a les que van concórrer a les eleccions generals del passat 28 d'abril, segons ha confirmat la presidenta de la Cambra, Meritxell Batet, en roda de premsa al Congrés.

Per tant, l'òrgan rector de la Cambra ha rebutjat per unanimitat a Junts la possibilitat de constituir-se com a grup propi, de manera que formarà part del Grup Mixt al costat de Bildu, Coalició Canària, Unió del Poble Navarrès, Compromís i el Partit Regionalista de Cantàbria .

A més, la Mesa del Congrés també ha rebutjat una sol·licitud que el partit que lidera Carles Puigdemont recolzada per EH Bildu perquè s'ampliés el termini per a la constitució dels grups.

Així les coses, han quedat constituïts els grups del PSOE, PP, Ciutadans, Unides Podem, Vox, ERC i PNB, mentre que el Mixt quedarà integrat per sis formacions i 17 diputats: Junts (7 diputats, amb tres suspesos en les seves funcions per estar en presó preventiva pel Procés), EH Bildu (quatre), Coalició Canària (dos), Unió del Poble Navarrès (dos), Compromís (un) i el Partit Regionalista de Cantàbria (un).