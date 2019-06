hir els parlava d'alguns serrells que em quedaven com a no resolts en el macrojudici. Segueixo amb més incògnites. El 27-IX la magistrada del TSJC Mercedes Armas Galve va substituir la Fiscalia carregant-se a l'esquena les ordres per a l'1-O. Li'n vaig donar les gràcies des d'aquest diari. Li deia exactament: «Vostè va manar que es prenguessin les mesures necessàries per impedir el referèndum, que es precintessin llocs i es requisessin els materials que fos, que es tanquessin webs, garantint que les altres administracions de Catalunya no relacionades amb la votació no en paguessin les conseqüències i sense afectar la normal convivència ciutadana». Gràcies, tot i la seva ingenuïtat. Havia previst una carnisseria pitjor que la que vam suportar? Ella va ordenar la coordinació de ME, PN i GC i, des d'Interior, arribà Diego Pérez de los Cobos per fer-ho. Li seguia dient: «A hores d'ara, com a mi, li deu saber greu que els mateixos CFSE assegurin que la coordinació va ser un autèntic fracàs!».

El 4-III declarà José Antonio Nieto Ballesteros, exsecretari d'Estat de Seguretat, al qual van collar els advocats. Va haver d'admetre que les seves ordres posaven més per davant «la seguretat ciutadana que no pas l'eficàcia de les actuacions.». Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositiu policial de l'1-O, declarà l'endemà, el 5 i 6. Per a ell, els ME no van complir els plans, cosa que negà el 3-IV Ferran López, comissari dels ME, segon de Trapero l'1-O, i cap dels ME amb el 155. Els ME van complir perfectament: desplegaren binomis arreu, es presentaren als centres de votació, on pogueren requisaren urnes i materials del referèndum i on no, aixecaren actes. Centenars. El que no feren fou «afectar la convivència ciutadana», posar «l'eficàcia per davant la seguretat». L'advocat Melero, indignat, demanà un cara a cara. Dimecres passat, Marchena s'hi va negar. Molestar un general de la GC? Què s'havia pensat Melero! Total, que els que van complir les ordres de la magistrada del TSJC i del secretari d'Estat van ser els ME. O no? A De los Cobos no li passarà res per haver perjurat: no es preocupin. Es tracta de sostenir aquell relat de les persones que mossegaven gossos...