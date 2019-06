Desmantellen quatre grups organitzats que traslladaven menors des del Marroc

La Guàrdia Civil ha desmantellat quatre grups organitzats dedicats a retenir i traslladar menors immigrants des del Marroc fins a les costes espanyoles. Els detinguts convencien als menors per viatjar en pasteres i llanxes pneumàtiques mancades de seguretat. Quan arribaven al territori espanyol i ingressaven als centres d'acollida, contactaven amb ells o amb els seus familiars i pactaven un preu –d'entre 600 i 800 euros- per traslladar-los a províncies com Barcelona, Bilbao o València. Fins que no rebien els diners, els menors eren retinguts en els domicilis que tenien les organitzacions. Hi ha un total de 16 persones detingudes, totes de nacionalitat marroquina, que operaven des del Marroc i des del Camp de Gibraltar. Entre els arrestats, hi ha residents de Tarragona.

La investigació va arrencar a finals de 2018 quan la Guàrdia Civil va tenir constància que un total de 253 menors s'havien escapat al llarg de l'any d'un centre d'acollida de la província de Sevilla. D'aquesta primera organització, explica el cos policial, s'han detingut a quatre persones que presumptament recollien els menors a prop del centre. Als arrestats, residents a Pilas (Sevilla) i Tarragona, se'ls imputa delictes contra els drets dels ciutadans estrangers, afavoriment de la immigració il·legal, detenció il·legal i pertinença a organització criminal.

Paral·lelament, els investigadors van detectar una altra organització que operava en les localitats d'Algesires i San Pablo de Buceite (Cadis). En aquest cas, disposaven de dos habitatges on retenir els menors fins al pagament. L'organització, a més, comptava amb una branca al Marroc amb qui coordinava els desembarcaments dels menors a Espanya. Un total de quatre persones han estat arrestades per aquests fets.

Pel que fa al tercer grup, l'organització captava als menors a la localitat de Bornos (Cadis) i els traslladava a Barcelona. En aquest cas s'han detingut quatre persones de nacionalitat marroquina, veïns d'Alcalá de Guadaira i Guillena (Sevilla). A més, durant els registres domiciliaris, es va detectar una plantació de marihuana.

La darrera organització desmantellada també operava en un centre de menors de la província de Sevilla. Hi ha quatre detinguts per delictes contra els drets dels ciutadans estrangers, afavorir la immigració il·legal i pertinença a grup criminal.