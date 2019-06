Cuixart insta l'Estat a triar si vol ser una "democràcia consolidada" o "situar-se fora dels valors universals"

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, insta l'Estat a triar "si vol ser una democràcia consolidada i agafar la mà estesa del diàleg o situar-se fora dels valors universals que regeixen les Nacions Unides". Així s'ha expressat Cuixart a través d'una carta enviada als socis d'Òmnium en referència a l'informe del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de les Nacions Unides. Segons Cuixart, l'ONU ha acusat l'Estat de contravenir la Declaració Universal dels Drets Humans i li diu allò que Espanya no vol escoltar "per por a la paraula". D'altra banda, el president d'Òmnium ha urgit a traçar una "estratègia compartida" per definir "l'horitzó comú" tot assegurant que la seva entitat "s'hi deixarà la pell".

Segons Cuixart, Espanya s'ha posat nerviosa i , per això, "vol desacreditar la decisió d'experts independents". El president d'Òmnium també ha recordat que a la Unió Europea, fa tres anys, França va complir una resolució similar alliberant una activista política.

A pocs dies que el judici de l'1-O quedi vist per sentència, Cuixart diu que és una "oportunitat única" per enfortir els grans consensos del país: la demanda d'una resolució política i el rebuig a la via penal. En aquest sentit, creu que s'ha "d'acotar" l'estratègia compartida. Una responsabilitat que, segons apunta, el sobiranisme no pot eludir.

"Des de la transversalitat i sense renúncies ni presses, és imperatiu centrar les energies en definir l'horitzó comú. Per contra, correm el risc que la potència de cada confrontació amb l'Estat quedi del tot esmorteïda", ha defensat.

En aquest context, Cuixart recepta "generositat i empatia" i avisa que "només ens en sortirem si ho fem plegats". De fet, assegura que no es podrà fer front al "desafiament polític" si no hi ha la capacitat de traçar una "estratègia flexible però alhora compartida". I afegeix el compromís d'Òmnium de deixar-s'hi la pell per aconseguir-ho.