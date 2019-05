Colau insisteix en un tripartit amb ERC i el PSC: «En absolut és impossible»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va demanar que «deixin d'intentar arrossegar» els comuns a un pacte en clau nacional i va insistir que la millor opció per a la ciutat és un tripartit progressista amb ERC i PSC: «Que sigui impossible en absolut està escrit enlloc», va afirmar.

«No permetré que Barcelona es supediti a l'independentisme o a l'antiindependentisme, ni als interessos de partit», va avisar.

Colau va defensar que la seva prioritat és una aliança amb ERC i PSC, i va recordar que republicans i socialistes estan pactant «a moltes ciutats» del territori català, i ja han governat junts durant quatre anys a l'àrea metropolitana de Barcelona.

El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maaragall, va lamentar ahir un possible «malentès» amb l'alcaldessa i candidata de Barcelona en Comú a la reelecció, Ada Colau, i va assegurar que no té intenció «d'imposar-li res» al començament de les negociacions postelectorals.

Dimecres, Maragall va fer unes declaracions després de reunir-se amb Colau que van desconcertar els comuns: «Ella vol treballar en un acord de govern en el qual jo sigui alcalde, sí».

No obstant això, minuts després, el número dos de la candidatura de Barcelona en Comú, Joan Subirats, va negar que es «parlés de qui serà l'alcalde».

El cap de llista del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, pressiona Ada Colau per acordar un govern de BComú i els socialistes amb el vot «sense condicions» de la candidatura de Manuel Valls a la investidura. Collboni va dir a TVE que espera reunir-se amb l'alcaldessa en funcions «en els propers dies» per explorar aquesta possibilitat.



Preservar «l'interès general»

El líder de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, va assegurar que ha ofert a l'alcaldessa en funcions i segona en els comicis, Ada Colau, els vots dels sis regidors que va obtenir per preservar «l'interès general de Barcelona, Catalunya i de la resta de l'Estat «, i va dir que no hi ha fissures amb Cs.

El membre de l'Executiva de Ciutadans José Ignacio Prendes va dir ahir que l'opinió de l'exministre francès «és respectable», però va assegurar que els pactes els decidiran els òrgans de Ciutadans.