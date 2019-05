Els salaris, la falta de reconeixement i de motivació, les majors preocupacions dels catalans en matèria de feina

El porta de feina InfoJobs ha donat a conèixer els resultats del seu I Barómetro del Empleo, en el qual s'analitza quines són les principals preocupacions de la població activa. El baròmetre marca que el 81,5% dels catalans assegura estar molt preocupat pel fet que els salaris no siguin d'acord a l'experiència i a la formació dels professionals (74% en l'àmbit nacional). A Catalunya també existeix major preocupació (58%) que en l'àmbit de la resta d'Espanya (54%) per considerar que el salari mínim interprofessional segueix sent insuficient.

Tant homes com dones situen com a primera i segona preocupació que els salaris no siguin en relació a l'experiència i la formació, i la falta de motivació. Després, hi ha diferències significatives entre homes i dones. Per elles, el presentisme i les llargues jornades de treball es converteixen en la tercera preocupació (65%), no és així per ells, que ho situen en la setena posició amb un 59,5%. La diferència més grossa entre gèneres es detecta en la preocupació sobre la bretxa salarial entre homes i dones: per elles és la cinquena preocupació (62%) i només preocupa a un 37% dels homes.

Els homes inclouen en el seu top cinc de preocupacions l'atur entre els majors de 45 anys, posant-la en quarta posició (61%), i, en canvi, per elles aquesta preocupació està en la desena posició (52%). El mateix passa amb el retard en l'edat de jubilació, que és la cinquena preocupació pels homes (61%), ocupant en el cas de les dones la posició número 10 (52%).