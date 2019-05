La fiscal general creu que la sentència d'Estrasburg avala «l'estat de Dret»

La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, va assenyalar que la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) que va avalar la decisió del Tribunal Constitucional (TC) de suspendre el Ple del Parlament en què s'anava a declarar la independència de Catalunya és una «bona notícia» i un «suport a l'estat de Dret».

Va matisar, però, que els juristes espanyols estaven «convençuts» de les actuacions que s'havien realitzat el 2017 pel Tribunal Constitucional «i per a nosaltres no hi havia altra solució que la que s'ha donat». Segarra va mantenir que la sentència d'Estrasburg ha estat per tant «una bona notícia, però no per això no esperada», quan va ser preguntada pels periodistes a Granada, on va assistir a l'acte d'homenatge a la fiscal superior d'Andalusia, Ana Tarragó, amb motiu del lliurament de la Creu d'Honor de Sant Raimon de Penyafort.

La fiscal general de l'Estat va incidir també en la importància que altres instàncies, «en què sembla que s'estaven col·locant unes esperances» que al seu judici «no eren adequades», comencin a pronunciar-se i que d'alguna manera vagin transmetent que Espanya «és un estat de dret, democràtic i que el principi de legalitat han de regir per a tots». També, segons va dir, per a uns parlamentaris quan es produeixen situacions com les de 2017. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, va qualificar ahir de «gran reconeixement» al sistema judicial espanyol el rebuig expressat aquesta setmana per la Justícia europea a una demanda presentada per la cúpula de l'independentisme català.



«La decisió del TC era correcta»

«Tenim la satisfacció de saber que el tribunal europeu de drets humans i tribunal del Consell d'Europa, una instància judicial formada per jutges professional, ha constatat per unanimitat que la decisió del Tribunal Constitucional espanyol era la correcta», va dir el ministre en declaracions a Efe a Zagreb.

El nou líder de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha instat aquest dimecres el president català, Quim Torra, a retirar del balcó de la Generalitat la «infame» pancarta sobre els «presos polítics» i exhibir en el seu lloc la «sonora bufetada» del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).