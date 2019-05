Els repartidors de Glovo repeteixen episodis de tensió per reclamar responsabilitats a la companyia

Els repartidors de Glovo s'han tornat a concentrar aquest dilluns al migdia davant les oficines de la companyia a l'encreuament entre els carrers Àlaba i Pujades de Barcelona, per reclamar responsabilitats a l'empresa d'un treballador en un accident dissabte al vespre. Consideren que les condicions precàries que tenen els obliga a circular per la ciutat sense cap tipus de seguretat. La mobilització ha tingut un caràcter pacífic fins que alguns dels concentrats han cremat una motxilla de l'empresa al mig de la cruïlla i han acabat tirant ous i tomàquets a la façana de les oficines. La policia ha hagut de mediar per aconseguir rebaixar la tensió. Els bombers han apagat el foc i finalment, la concentració s'ha anat dissolent.