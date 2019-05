Dues entitats aporten el 90% dels 5 milions de fiança dels acusats de l'1-O

El gruix de les fiances imposades per la titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona als 30 processaments per la seva implicació en la preparació del referèndum il·legal de l'1 d'octubre del 2017 ho van aportar ERC i dues associacions, Foment Caixa Solidaritat i la Catalana de Drets Civils: el 90 per cent dels 5,62 milions fixats per la jutge.

Així consta en la relació d'aportacions del sumari del citat Jutjat, a la qual va tenir accés Europa Press, segons la qual, els últims a ingressar part d'aquesta fiança han estat precisament els processaments.