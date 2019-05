Els catalans signen un 14,4% més d'hipoteques aquest març respecte al 2018

El nombre d'hipoteques signades al març a Catalunya va créixer un 14,4% respecte al mateix mes de l'any passat, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Així, al març es van constituir 5.135 hipoteques sobre vivenda, una xifra que és lleugerament més baixa que al febrer, però que puja respecte a les dades d'ara fa un any. També s'incrementa el capital prestat: a Catalunya el març els bancs van oferir 764.391.000 euros, un 20,9% més que al març de l'any anterior. Catalunya és la tercera comunitat de l'Estat on es van signar més hipoteques, per darrere de Madrid (6.102) i Andalusia (6.609), i la segona a nivell de capital prestat. Al conjunt d'Espanya, es van constituir al març 30.716 hipoteques, un 15,8 més que al març del 2018.