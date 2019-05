Què passarà amb els escons de Puigdemont, Comín i Junqueres al Parlament Europeu?

El cap de llista d'ERC al Parlament Europeu, Oriol Junqueras, en presó preventiva, i els números u i dos de JxCat, Carles Puigdemont i Antoni Comín, fugits a Bèlgica, han obtingut els vots necessaris per convertir-se en eurodiputats, però encara és incert que puguin ocupar el seu escó aquesta legislatura.

Aquestes són les circumstàncies jurídiques que enfosqueixen les seves opcions i que fan presagiar una batalla legal per poder seure a l'Eurocambra els propers cinc anys.

La candidatura de Puigdemont -ara a Waterloo (Bèlgica)-, a diferència de la de Junqueras, pres preventiu a la presó de Soto del Real (Madrid), va estar a punt de ser vetada per la Junta Electoral, arran d'un recurs de Ciutadans i el PP.

No obstant això, després de corregir-se aquest veto als tribunals, la pròpia autoritat electoral va acabar donant llum verda a que Puigdemont i els exconsellers fugits Antoni Comín i Clara Ponsatí concorreguessin als comicis.

De la seva banda, Junqueras es presentava com a candidat a la Comissió Europea de l'Aliança Lliure Europea (ALE), una candidatura per a la qual no calia complir requisits per tenir un sentit més simbòlic que jurídic.

S'espera que la recollida de l'acta com a eurodiputat de Junqueras sigui molt semblant a la que va tenir lloc fa una setmana com a diputat al Congrés.

Per assumir la d'eurodiputat, això sí, tindrà abans que renunciar davant les autoritats competents al seu escó com a diputat de la Cambra Baixa.

Més difícil podria ser no obstant això la seva participació a la sessió constitutiva del 2 de juliol al Parlament d'Estrasburg (França), doncs per a això hauria d'obtenir un permís de viatge, poc habitual tractant-se d'una presó preventiva.

Puigdemont i Comín s'enfronten també a dificultats jurídiques per recollir l'acta, doncs un informe jurídic del Parlament Europeu conclou que és necessari fer-ho físicament a Madrid.

No obstant això, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, es mostra convençut a Efe que podrà fer-ho sense viatjar a Espanya, encara que calgui recórrer al Tribunal de Justícia de la UE.

El lletrat no revela encara les claus de la seva estratègia jurídica, però apunta una pista: l'acta d'eurodiputat que cal recollir "no és física".

L'exercici efectiu com a eurodiputat implica viatjar a Estrasburg, a França, on es troba la segona seu de l'Europarlament, fet que per a Puigdemont i Comín podria significar l'activació de l'euroodre d'entrega en un nou país.

Al mateix temps, si aconseguissin ser eurodiputats de ple dret, el seu mandat podria veure's interromput en qualsevol moment si la majoria simple de la cambra votés aixecar la seva immunitat parlamentària, cosa possible en una sola votació al ple i que rarament no fructifica.

Els últims anys s'han produït seixanta votacions per aixecar la immunitat i només en quatre ocasions no han prosperat, expliquen a Efe fonts europarlamentàries.

D'acord amb l'article 9 del reglament intern del Parlament Europeu, els suplicatoris es dirigeixen al president de la cambra "per una autoritat competent d'un Estat membre per tal de suspendre la immunitat d'un diputat". A Espanya, l'autoritat competent per a aquesta sol·licitud és el president del Tribunal Suprem.

Junqueras, de la seva banda, necessitaria permís per viatjar fora d'Espanya i en el seu cas també es veuria sotmès en qualsevol cas a un vot sobre la seva immunitat segons les normes internes de l'Eurocambra.

El futur com a eurodiputat d'Oriol Junqueras, reconeixen fonts de la pròpia formació, dependrà de la sentència del judici del procés, que podria comportar la inhabilitació del líder republicà, que deixaria en aquell moment de poder exercir cap càrrec polític.

En el cas de Puigdemont i Comín, tot apunta a que l'última paraula la tindrà el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Si els jutges de Luxemburg no acorden mesures cautelars que avalin Puigdemont i Comín com a eurodiputats, els seus dos escons podrien quedar buits fins a la seva renúncia o inhabilitació.

El procés podria tornar a començar amb la tercera de la llista de JxCat, Clara Ponsatí, en la mateixa situació. La quarta, la consultora Erika Casajoana, no tindria a priori dificultats jurídiques per acabar sent eurodiputada si acabés corrent la llista.