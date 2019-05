El Govern respecta la resolució d'Estrasburg i insta l'unionisme a acatar les decisions «favorables» al sobiranisme

El Govern respecta la resolució del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg, que aquest dimarts ha negat que la suspensió del Constitucional del ple posterior a l'1-O violés drets fonamentals, i ha declarat "inadmissible" el cas. La portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha valorat la decisió del tribunal durant la roda de premsa d'aquest dimarts al migdia, posterior al Consell Executiu. La també consellera de Presidència ha afegit que el Govern accepta la resolució, i ha instat l'unionisme a acatar igualment les decisions futures que siguin "favorables" a la "causa" sobiranista. En aquest sentit, Budó confia que la justícia europea actuï a favor de l'independentisme, i en contra de la "repressió" de l'Estat.

El TEDH ha desestimat avui la demanda de 'Fordadell i Lluís i altres v. Espanya', presentada arran de la suspensió preventiva del ple del Parlament posterior a l'1-O per part del TC, declarant "inadmissible" el cas. Els demandats argumentaven que la decisió de suspendre el ple que estava previst pel 9 d'octubre havia violat els seus drets d'expressió, reunió i representació.

L'alt tribunal amb seu a Estrasburg rebutja la vulneració de drets i estima que la decisió del TC era "necessària en una societat democràtica en particular per al manteniment de la seguretat pública, la defensa de l'ordre i la protecció dels drets i llibertats dels altres". A més, recorda que el 10 d'octubre l'expresident Carles Puigdemont va fer finalment la seva compareixença i per tant, creu que la demanda per la suspensió del ple del 9 és "manifestament infundada".