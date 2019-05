El Govern permetrà integrar centres educatius privats a la xarxa pública

El Consell Executiu va aprovar un decret llei que regula la integració d'escoles privades i municipals en la xarxa pública de la Generalitat. La mesura només s'aplicarà quan hi hagi necessitats d'escolarització urgents, com passa actualment, i sempre que hi hagi acord amb la titularitat del centre. D'aquesta forma, es podran crear noves escoles públiques sense haver d'instal·lar mòduls prefabricats o construir un nou edifici. El personal docent que treballi en el centre ho continuarà fent en el de nova creació d'acord amb la normativa laboral del dret de successió d'empresa. Aquesta regulació està prevista en la Llei d'Educació de Catalunya (LEC). D'aquesta forma, el Departament d'Educació pot assumir centres educatius que actualment són de titularitat municipal, com per exemple algunes escoles d'educació especial, o privats. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va constatar que ara mateix hi ha un increment «important» de la demanda d'escolarització en centres públics. «És una tendència real a la nostra societat i cal tenir-la present, així com la necessitat d'oferir un nombre suficient de places públiques per al proper curs», va apuntar en roda de premsa. Budó va remarcar que hi ha dos tipus de realitats. D'una banda, hi ha centres concertats que estan a punt de tancar. De l'altra, va apuntar que hi ha ens locals que van construir fa anys instituts quan encara no n'hi havia de la xarxa pública de la Generalitat. Ara que n'hi ha, es troben en una situació de falta d'alumnat i hi ha un «neguit» per part dels ajuntaments.