El fiscal no concreta on passen alguns vídeos que projecta: «Soc incapaç de saber exactament el lloc»

El tribunal ha començat a visionar els primers vídeos proposats per la fiscalia. Les defenses han demanat, abans de començar, que indiqués el dia i el lloc on passaven però el fiscal Jaime Moreno ha reconegut que era "incapaç" de saber-ho. "M'encantaria poder dir que és un lloc concret però sóc incapaç de dir on és exactament", ha reconegut obertament. Per això, els advocats han protestat perquè volen la informació per contrastar les imatges i el que van dir testimonis sobre un lloc concret. Davant la insistència de les defenses, el fiscal ha pres la paraula per valorar que creia que no era necessari. "S'està demanant del fiscal una cosa que no ve a afegir res del que les defenses ja saben", ha dit Moreno. Uns comentaris que ha frenat el president, Manuel Marchena, que ha dit que això que no li corresponia valorar-ho. "Si no pot indicar el lloc no el diu però no és el moment de valorar la transcendència de l'al·legació que fan les defenses", ha subratllat.

Abans de començar amb el visionat, l'advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, ha demanat expressat que s'indiqués en cada moment "el lloc i la data en què s'ubica". El fiscal Jaime Moreno ja ha avisat que ho podria fer "en la majoria", però que entén que no és "tan important que sigui un lloc o un altre". De fet, durant el visionat d'un vídeo, l'advocada Ana Bernaola ha demanat a Moreno que indiqués on estava ubicat. "Sóc incapaç de saber quin lloc és exactament", ha respost Moreno.

Marchena ha fet constar que el ministeri públic no ha sabut ubicar el vídeo i la protesta de les defenses, que s'ha tornat a repetir en diversos moments quan la fiscalia encadenava un darrera l'altre diversos vídeos (molts de l'1-O) sense indicar en quin col·legi electoral passaven.

El lletrat Jordi Pina ha pres la paraula per indicar que per a ells sí tenia "transcendència" a l'hora d'incloure els comentaris en els seus informes finals. I Marchena així li ha donat la raó. "Per això estic convidant el fiscal a fer-ho, el problema és que el fiscal manifesta que no té la dada ni el lloc concret en tots els casos", ha afirmat.