Citen com a investigat el director de l'oficina de Torra pel referèndum

Un jutjat de Sant Feliu de Llobregat ha citat com a investigat a principis de juny el director de l'Oficina del president de la Generalitat, Joan Ramon Casals (PDeCAT), per presumpta desobediència en cedir locals per l'1-O en la seva etapa com a alcalde de Molins de Rei, van informar a Europa Press fonts judicials.

Ho va fer després d'admetre a tràmit la querella que la Fiscalia de Barcelona va presentar al març davant el Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Sant Feliu de Llobregat contra Casals en considerar que va cedir locals per l'1-O «desatenent deliberadament i conscient el requeriment» del Tribunal Constitucional. Segons la Fiscalia, Casals va permetre que l'1-O s'obrissin com a centres de votació en aquesta localitat els locals de titularitat municipal Ceip L'Alzina i Ceip L'Estel, el centre cívic Pont de la Cadena i l'Ambulatori Vell.