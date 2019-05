Riba fa una crida a la participació per "continuar lluitant" per la llibertat dels presos i l'autodeterminació

La número dos d'ERC a les eleccions europees, Diana Riba, ha fet una crida a la participació per "seguir lluitant per la llibertat" dels presos. Riba ha lamentat que el candidat republicà, Oriol Junqueras, i la seva parella, Raül Romeva, haurien d'haver pogut votar i no ha estat així i ha assegurat que "la repressió no pararà". "Avui tothom ha d'exercir el seu dret a vot per seguir lluitant per la seva llibertat i pels nostres drets, el dret a l'autodeterminació i també per deixar clar que no pararem", ha manifestat. Riba s'ha preguntat "què farà l'Estat amb un pres polític al Parlament europeu" i ha esperat que els vots demostrin que són molts i que es vol resoldre el conflicte "de manera política".