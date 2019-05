Puigdemont espera ser eurodiptuat per fer sentir la veu "plural i directa" de l'1-0 "sense intermediaris"

El líder de Junts per Catalunya (JxCat) i cap de llista de Lliures per Europa a les eleccions europees, Carles Puigdemont, ha explicat que vol ser eurodiputat perquè es pugui sentir la veu "plural i directa" de l'1-0 "sense intermediari". En declaracions als mitjans davant la seu del Parlament europeu, Puigdemont ha afirmat que té "clara" quina és la ruta que ha de seguir i s'ha mostrat convençut que exercirà l'escó. Ha esperat que el resultat de la jornada els permeti fer sentir la seva veu a Europa "amb total llibertat". Puigdemont ha explicat que ell no ha votat en aquests comicis però que ho ha fet molta gent per ell, Clara Ponsatí i Toni Comín, davant la seva "impossibilitat" de fer-ho.

Puigdemont ha fet declaracions acompanyat dels també candidats Ponsatí i Comín davant la seu de la institució europea, on ha denunciat que s'ha intentat "silenciar" el que representen tots tres. Per això, ha esperat "poder continuar treballant" a partir d'ara des de dins del Parlament. Ha reconegut que això també els hi donaria la immunitat parlamentària però ha assegurat que aquest no és l'objectiu. "Volem agrair a tothom la mobilització i esperem que la jornada acabi i poder fer sentir la nostra veu amb total llibertat", ha declarat.

En ser preguntat sobre si exercirà com a eurodiputat, ha afirmat que té clar quin és l'itinerari a seguir si la gent l'escull eurodiputat, tot i que no ha desvetllat quins són els passos a donar. "Vam guanyar (en els anteriors escenaris com les euro ordres) i sabem què hem de fer a partir de demà si la gent ens dona suport", ha manifestat.

Ha afegit que qui té la clau per a que pugui exercir com a eurodiputat "són els vots" i ha assegurat que "no hi ha cap dret ni reglament sectorial o nacional que pugui invalidar el dret de la UE". "La única frontera que ens separa de poder estar dins o fora no és diu Llarena, Marchena, president del govern espanyol o Felip VI, sinó que es diuen ciutadans de Catalunya i de l'Estat", ha declarat, insistint que les regles a Europa "són unes altres". Puigdemont ha explicat que fins ara l'Estat ha comunicat sempre els resultats de les eleccions i ha dit que no creu que ara faci una excepció i si ho fa "ho haurà d'explicar molt bé".

Ha desitjat també que Oriol Junqueras "no tingui cap trava" per poder exercir també com a eurodiputat si és escollit i ha lamentat que ja li estan "conculcant" els seus drets a l'Estat com a diputat.

Per últim, ha esperat que la independència superi el 50% i que es pugin sentir "totes les ves plurals" que defensen aquesta causa.