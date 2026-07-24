El 38è Visa Pour l'Image centra l'objectiu en els conflictes bèl·lics a l'Orient Mitjà i Ucraïna
La nova edició també aborda la immigració i es reivindica davant de la irrupció de la IA
El 38è Visa Pour l'Image posarà el focus en els conflictes bèl·lics a l'Orient Mitjà, amb la guerra a l'Iran al centre, i a Ucraïna. El festival internacional de fotoperiodisme també analitzarà els problemes migratoris amb un reportatge sobre l'exili a França d'uns joves guineans i un altre sobre els enfrontaments a Minneapolis. Amb un total de 27 exposicions, el Visa també abordarà altres conflictes com el de Cambodja o Etiòpia, la droga química que està destruint una generació a Serra Lleona i Libèria o els matrimonis virtuals al Japó. Tot plegat en una edició que es reivindica en plena irrupció de la IA. El certamen se celebrarà del 29 d'agost al 13 de setembre.
En diversos escenaris -el principal, com és habitual, al Convent dels Mínims-, el festival omplirà de nou la ciutat amb imatges d'actualitat reivindicant la presència dels fotògrafs al lloc per explicar-ne la realitat en plena efervescència de la intel·ligència artificial.
Al pre-programa difós pel festival, el director, Jean-François Leroy, comença el seu editorial citant la imatge "falsa" de Nicolás Maduro amb emmanillat i envoltat de dos marines dels EUA. Leroy analitza que aquesta imatge va aconseguir enredar "mitjans de comunicació respectables i periodistes formats en les xarxes socials".
Malgrat això, afirma que, paradoxalment, la revolució de la IA i les seves conseqüències poden representar una "gran oportunitat" per "salvar" el periodisme. Perquè: qui millor per proporcional les dades fiables, recents i verificades que els professionals de la informació?, es pregunta. Aquest debat també formarà part d'algunes de les taules rodones que se celebraran durant aquesta edició, que com és habitual també comptarà amb projeccions i diverses activitats paral·leles.
Conflictes a l'Orient Mitjà
Entre les exposicions previstes, el festival abordarà els conflictes a l'Orient Mitjà, amb l'Iran, el Líban i Israel al centre. Una de les exposicions que es podran veure serà la del guanyador del Visa d’or Humanitari del Comitè Internacional de la Cruz Roja (CICR) 2026, el palestí Khames Alrefi, que retrata el testimoni de la població civil a la Franja de Gaza.
El sirià Philémon Barbier, guardonat amb Visa d'Or Rémi Ochlik, abordarà també els primers mesos posteriors a la caiguda del règim de Bashar al-Assad. Pel New York Times, Diego Ibarra oferirà un reportatge sobre el Líban on abordarà el paper d'Hezbollah. Yoray Liberman també retratarà amb el seu 'War Diary' la vida quotidiana dels qui viuen sota l'amenaça constant amb fotografies captades per tot Israel durant la guerra entre EUA, Israel i l'Iran. El diari Le Monde, de la mà de Hashem Shakeri, hi presentarà 'Iran, el cicle de la guerra' i Mohammad Yassine hi portarà 'Líban: una altra guerra més', abordant la situació en aquest país abocat de nou a la guerra.
Conflicte d'Ucraïna
El festival també posarà el focus en el conflicte d'Ucraïna amb dues exposicions: 'Kostiantínivka, una ciutat a la zona de la mort' que abordarà la situació en aquesta població assetjada per l'exèrcit rus; i 'Donbàs: una generació marcada per la Guerra'. Aquests conflictes també s'abordaran en diverses de les projeccions que es podran veure del 31 d'agost al 5 de setembre.
El públic també hi podrà veure a través dels objectius de grans figures del fotoperiodisme altres conflictes com els del Sudan, Cambodja o Etiòpia o els efectes que una droga de disseny té entre joves de Serra Lleona i Libèria. També abordarà els problemes migratoris amb una exposició que ressegueix el camí a l'exili d'un grup de joves guineans i el conflicte a Minneapolis.
Les conseqüències del canvi climàtic; els matrimonis amb personatges ficticis al Japó; Txernòbil, 40 anys després o la situació de les dones afganeses complementaran la programació del festival d'enguany.
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