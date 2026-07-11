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Incendi

Els bombers del departament dels Pirineus Orientals donen per controlat l'incendi de la Catalunya Nord

El foc va començar el 4 de juliol al municipi de Trevillac

Un helicòpter dels bombers descarrega aigua sobre un incendi forestal prop del coll de les Auzines, a tocar de Trevillac.

Un helicòpter dels bombers descarrega aigua sobre un incendi forestal prop del coll de les Auzines, a tocar de Trevillac. / Matthieu Rondel / AFP / DPA via Europa Press

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ACN

Els Bombers del departament dels Pirineus Orientals, el SDIS 66, ha donat per controlat l'incendi de la Catalunya Nord que es va declarar el 4 de juliol al municipi de Trevillac. El prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Regnault de la Mothe, ha informat que l'incendi està contingut dins del seu perímetre i ja no es pot propagar.

El prefecte ha destacat que, gràcies als esforços dels bombers, s'ha impedit que el foc arribi al massís d'Aspres, com va passar en l'històric incendi del 1976. Aquest divendres ja es va anunciar que poden tornar a casa els veïns dels últims sis municipis afectats per l'incendi.

Via: Regió7

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