Incendi
Els veïns dels últims sis municipis afectats per l'incendi de la Catalunya Nord podran tornar a casa
El descens de les temperatures i l'augment de la humitat milloren les condicions d'extinció
Els veïns sis municipis de la Catalunya Nord que continuaven evacuats podran tornar a casa. El prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Regnault de la Mothe, n'ha autoritzat el retorn i, en un comunicat, la prefectura ha anunciat que els alcaldes de les diferents poblacions aniran organitzant el retorn. En paral·lel, es reobriran les carreteres departamentals que continuaven tancades. Les condicions meteorològiques a la zona han millorar pel descens de les temperatures i un lleuger augment de la humitat que facilita les tasques d'extinció.
El prefecte ha ordenat aixecat l'evacuació de Bula d'Amunt, Casafabre, Glorianes, Prunet i Bellpuig, Rigarda i Sant Miquel de Llotes. Se sumen als autoritzats ahir: d'Illa, Bulaternera, Rodès, Vinçà, Camella, Castellnou, Queixàs, Cameles i Jóc.
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