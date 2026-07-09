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Incendi

Els habitants de nou municipis de la Catalunya Nord podran tornar a casa aquesta tarda després de ser evacuats per l'incendi

El desallotjament es manté a sis poblacions mentre els equips d'emergència continuen vigilant els punts calents

Evacuacions durant l'incendi de la Catalunya Nord

Evacuacions durant l'incendi de la Catalunya Nord / Cedida per la Gendarmerie Nationale

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ACN

Trevillac

La situació de l'incendi forestal de Trevillac, a la Catalunya Nord, evoluciona favorablement i permetrà que, a partir de les sis de la tarda d'aquest dijous 9 de juliol, els habitants de nou municipis puguin tornar a casa seva. Són els d'Illa, Bulaternera, Rodès, Vinçà, Camella, Castellnou, Queixàs, Cameles i Jóc. Malgrat això, les autoritats mantenen la màxima prudència perquè el baix nivell d'humitat i les ratxes de vent continuen dificultant les tasques d'extinció. L'incendi encara no està estabilitzat i ja ha cremat 4.900 hectàrees. Els habitants de sis municipis continuen desallotjats per prevenció.

En canvi, sis municipis continuen sense poder recuperar la normalitat. Es tracta de Bula d'Amunt, Casafabre, Glorianes, Prunet i Bellpuig, Rigardà i Sant Miquel de Lotes, on les condicions de seguretat encara no permeten l'aixecament de les restriccions. Les autoritats insisteixen que la prioritat continua sent garantir la seguretat de la població.

Els serveis d'emergència mantenen una vigilància especial al massís dels Aspres i en diversos punts calents situats al sud-est de Rigardà, amb l'objectiu d'evitar possibles revifades del foc.

Pel que fa a la mobilitat, diverses carreteres departamentals secundàries continuen tallades i es recomana a la ciutadania consultar l'estat de la xarxa viària abans de desplaçar-se.

La prefectura també demana a la població que segueixi exclusivament la informació difosa pels canals oficials, que respecti les indicacions dels bombers i de les forces de seguretat, que no accedeixi a les zones afectades i que eviti saturar els telèfons d'emergències amb trucades innecessàries.

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