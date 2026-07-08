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L'incendi de la Catalunya del Nord no ha avançat durant la nit, tot i que encara no s'ha pogut estabilitzar

Les autoritats avisen del risc de revifades, però els evacuats de diverses poblacions podran tornar a casa

Imatge d'arxiu de l'incendi de la Catalunya Nord.

Imatge d'arxiu de l'incendi de la Catalunya Nord. / Arxiu

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ACN

Girona

L'incendi de la Catalunya del Nord no ha avançat durant la nit, tot i que els encara no l'han pogut estabilitzar. Les flames ja han cremat 4.900 hectàrees i les autoritats alerten del risc de revifades, en unes condicions meteorològiques adverses marcades per les altes temperatures, la baixa humitat i la tramuntana. Tot i això, els habitants d'una dotzena de poblacions podran tornar a casa seva. Els Bombers continuen mobilitzats i s'han aconseguit protegir 828 habitatges.

Pel que fa a les carreteres, s'ha reobert la RD66 en tots dos sentits, tot i que l'accés a Illa, Vinça, Rodès i Bulaternera continua prohibit. També continuen tancades diverses carreteres secundàries.

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Les autoritats recorden que no es pot tornar a les zones evacuades fins que s'autoritzi i explica que els ajuntaments han organitzat un servei d'atenció als animals de companyia que han quedat a les finques de les zones afectades. Els propietaris podran lliurar-los les claus perquè una persona autoritzada els pugui anar a alimentar.

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