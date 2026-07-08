Incendi
L'incendi de la Catalunya Nord continua actiu aquest dimecres i ja ha obligat a evacuar 12.000 persones
Les flames han afectat 4.900 hectàrees i han obligat a mobilitzar 800 bombers sobre el terreny
L’incendi de Trevillac, a la Catalunya Nord, continua actiu aquest dimecres 8 de juliol. Les flames han afectat ja 4.900 hectàrees i han obligat a mobilitzar 800 bombers sobre el terreny. El foc ha obligat a evacuar 12.000 persones, incloses les comunes de Vinçà, Illa i Bulaternera. Dimarts a la tarda, el prefecte va anunciar que els veïns de Taulís i Tellet podrien tornar als seus domicilis, segons informa L'Indépendant. Aquest dimecres al matí, el retorn s’ha ampliat a deu comunes més: Corbera, Corbera les Cabanes, Llauro, Montalbà, Oms, Arboçols, Montoriol, Santa Coloma de la Comanda, Tarerac i Tordères.
El foc, que es va iniciar a Trevillac el dissabte 4 de juliol, s’ha estès posteriorment a altres zones, entre els quals Illa i els Aspres. Segons les dades comunicades aquest dimecres al matí, 800 bombers continuen treballant en les tasques d’extinció, 400 dels quals procedeixen d’altres departaments.
El dispositiu també compta amb mitjans aeris. S’hi han desplegat set Canadair, dos Dash i dos helicòpters bombarders d’aigua. Des de dimarts, vuit mitjans aeris més s’han afegit al dispositiu de reforç, sis dels quals procedents d’altres països europeus.
També s’ha anunciat la reobertura de la carretera RD66 aquest dimecres a les 9 hores.
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