Incendi
L'incendi de la Catalunya Nord ha cremat 4.900 hectàrees i afronta una jornada en alerta taronja per onada de calor
Les autoritats demanen als evacuats de 27 municipis no tornar als seus domicilis
L'incendi de Trevillac, a la Catalunya del Nord, continua actiu i afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals. Aquest dimarts està activada l'alerta taronja per onada de calor a la zona. Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les autoritats. En les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments per reforçar els 400 dels Pirineus Orientals. Està previst que el dispositiu es reforci aquest dimarts amb vuit avions bombarders, dels quals sis procedents de països europeus. Es manté el balanç d'onze persones ferides lleus. Alhora, diverses carreteres continuen tallades, com l'RD66.
L'incendi genera contaminació a l'aire i per això les autoritats demanen a les dones embarassades, gent gran, persones amb patologies cardiovasculars i a les asmàtiques eu limitin els desplaçaments a l'exterior, que mantinguin portes i finestres tancades, que apaguin aires condicionats durant els episodis de fum i que evitin les activitats físiques i esportives intenses, fins i tot a l'interior.
Aquest dimecres hi haurà tres massissos —Fenolledès, Corberes i Aspres— i la plana del Rosselló en risc excepcional d'incendi forestal i l'accés està prohibit.
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