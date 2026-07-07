Incendi
Els veïns de Teulís i Tellet poden tornar a casa tot i que l'incendi de la Catalunya Nord encara no està controlat
El departament preveu aixecar l'evacuació de nou municipis més en les properes 24 hores
Els veïns de Teulís i Tellet, a la Catalunya del Nord, poden tornar a casa des d'aquest dimarts a la tarda, després que el Departament dels Pirineus Orientals hagi aixecat l'ordre d'evacuació. Segons apunten les administracions franceses, l'incendi encara no està controlat i de moment ja s'han cremat 4.900 hectàrees. D’altra banda, el Departament avança que podria aixecar l'evacuació de nou municipis en les properes 24 hores si els cossos d'emergència veuen que l'incendi evoluciona favorablement. Aquest dimarts a la tarda hi han seguit treballant 860 bombers i 19 dotacions aèries.
L'incendi de Trevillac, a la Catalunya del Nord, es manté actiu i ja s'han cremat 4.900 hectàrees. Els bombers han detallat que s'han produït diversos focus secundaris a causa de les altes temperatures, la baixa humitat i el retorn de la tramuntana. Segons adverteixen les administracions nord-catalanes, les condicions meteorològiques són adverses per millorar la situació de l'incendi i per això descarten controlar-lo. En el moment de màxima intensitat, les flames han avançat fins a 2 km/h.
De moment, aquesta tarda hi han treballat fins a 860 bombers. En les tasques d'extinció hi col·laboren 29 departaments francesos i també altres cossos europeus. Pel que fa a les dotacions aèries, hi ha 19 equips que sobrevolen i remullen les flames.
Des de les tres de la tarda d'aquest dimarts, però, el prefecte dels Pirineus Orientals ha autoritzat que els veïns de Teulís i Tellet puguin tornar a casa, aixecant l'ordre d'evacuació dels dos municipis. Es preveu que en les properes hores hi hagi nou municipis que segueixin el mateix camí. Es tracta dels pobles d’Arbussols, Cameles, Castellnou dels Aspres, Corbera, Corbera les Cabanes, Llauró, Oms, Santa Coloma de Tuïr i Tordères.
Per contra, el Departament descarta aixecar l'ordre d'evacuació en les properes 24 hores de Bula d'Amunt, Bulaternera, Queixàs, Calmeilles, Casefabre, Glorianes, Illa, Joch, Montalbà del Castell, Montauriol, Prunet i Bellpuig, Rigardà, Rodès, Sant Miquel de Llotes, Tarerac i Vinçà. A més, el Departament manté la restricció de circulació a la carretera RD66 i es treballa perquè els pobles de Trevillac, Tarerac, Arbussols, Montalbà i Bellestar recuperin el subministrament de llum.
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